Şoke eden dolandırıcılık! Yabancı uyruklu sahte polis çetesi!

DHA

İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"1500 DOLARIMI ALDILAR"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti.

ZANLILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü. Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A. (52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile Macid A.(36) gözaltına alındı.

DİĞER DOLANDIRICILIKLAR BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlıklar işe söyle belirtildi:

Irak uyruklu esnaf R.Q'in (28) 1200 dolarının çalınması, Norveç uyruklu turist Y.J.A.'nın (56) 1000 dolarının çalınması, Cezayir uyruklu Turist D.H.'nin 3 bin 700 Euro'sun çalınması, Fransız uyruklu öğretmen B.H.'nin 1.100 Euro'sunun çalınması, Irak uyruklu kasap H.İ.'nin (27) 1200 dolarının çalınması, Yemen uyruklu işletmeci A.M.A.D.'nin (48) 1000 dolarının çalınması, Lübnan uyruklu tüccar Y.A.'nın (26) 900 dolarını çalınması.

3'Ü İRANLI, 1'İ TÜRK 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.