30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Gevaş'ta 3.7 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Gevaş ilçesinin Töreli bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 30, 2019
KANDİLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.30 18:15:25 38.2368 42.8250 5.2 -.- 3.6 3.7 TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2019.06.30 17:51:01 36.7748 33.3595 7.2 -.- 3.0 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel 2019.06.30 16:17:33 34.8987 33.7778 56.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.30 16:03:18 37.0715 27.6983 18.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.06.30 14:56:22 35.0457 26.8765 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.30 07:04:23 37.8950 27.4233 14.0 -.- 2.1 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel 2019.06.30 04:08:17 36.0802 29.3312 15.7 -.- 2.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.06.30 02:50:40 35.8457 25.6685 12.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.30 02:30:14 39.7243 25.5942 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.30 01:09:18 36.3912 27.9020 78.4 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel 2019.06.29 23:39:09 40.4493 32.9573 5.0 -.- 3.5 3.6 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2019.06.29 17:48:24 38.2365 41.0157 5.0 -.- 2.2 -.- ORMANDISI-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.06.29 14:06:40 37.8305 34.5632 16.8 -.- 1.5 -.- KEMERHISAR-BOR (NIGDE) İlksel 2019.06.29 11:58:48 37.3223 28.2272 0.0 -.- 1.9 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.06.29 11:57:56 37.2277 28.1975 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.06.29 11:38:16 37.1723 37.2185 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.06.29 04:05:32 39.7275 25.6285 9.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.06.29 01:26:59 36.0570 29.9278 30.3 -.- 2.3 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
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