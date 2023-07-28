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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı! Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı

        Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı! Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı

        Van Gölü'nde yüzen bir kişi ayağına kramp girmesi sonucu kayalıklara çıktı. Burada mahsur kalan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerinin uzaktan kumandalı aracıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:40
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        Kayalık mahsur kaldı! Böyle kurtarıldı
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        Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp girince üzerine çıktığı sudaki bir kayada mahsur kalan vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla kurtarıldı.

        Van Gölü'nde yüzen Ali Murat Taşçı, kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi.

        Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

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        Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı.

        Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        #Sahil güvenlik
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