Van'da 3 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.