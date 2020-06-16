Van'da 3 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatları ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.