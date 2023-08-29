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        İkiz şüphelilerin 135 suç kaydı çıktı! İstanbul'daki vale cinayetinin şüphelileri yakalandı

        İstanbul Başakşehir'de bir otoparktaki aracı çalan ve bu sırada peşlerinden gelen vale Ogün Tekin'i öldüren zanlılar yakalandı. Daha önce "Dur" ihtarına uymayıp polisle çatışan saldırganlardan ikiz olan 20 yaşındaki kardeşlerden birinin 87, birinin ise 48 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:44
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        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
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        Başakşehir'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldüren, polis ekipleri tarafından aranırken ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp polisle çatışan 4 şüpheli Kırklareli´nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerden ikiz olan Mikail E. ile Cebrail E.'den birinin 87 birinin 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerle aynı evde yakalanan 2 kişinin de daha önce Esenyurt´ta işlenen bir cinayetin zanlısı oldukları ortaya çıktı.

        Cinayete kurban giden Ogün Tekin
        Cinayete kurban giden Ogün Tekin
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        Başakşehir 19 Ağustos´ta bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin´i öldürüp kaçtı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında 22 Ağustos´ta 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköy´de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.

        Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasp ederek olay yerinden kaçtı. Kamyonetin gasp edildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Çalışmalar kapsamında olaydan sonra şüphelilere kaçarken araç temin ettikleri belirlenen F.K., H.T. ve F.B. isimli 3 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam etti.

        GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ BAŞKA CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ÇIKTI

        Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Çatalca yönüne doğru kaçtığını değerlendiren ekipler, kalabilecekleri güzergahlarda incelemelerine devam etti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS), güzergah üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini izledi. İncelemelerin ardından şüphelilerin Lüleburgaz´a kaçtığı belirlendi. Ekipler şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda ikiz kardeş olan Cebrail ve Mikail E. (20), Baran P. (25), Yakup Y. (23) ile Murat E. (24), Serbest Ç. (23) ve bu kişilere ev kiralayan B.S. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

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        Şüphelilerden Cebrail E.'nin 48, ikiz kardeşi Mikail E.'nin 87, Baran P.'nin 7, Yakup Y.'nin 27, Serbest Ç.'nin 15, Murat E.'nin 15 ve evi kiralayan B.S.'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Murat E. ile Serbest Ç.'nin 18 Mayıs'ta Esenyurt´ta bir cinayete karıştıkları, bu yüzden haklarında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

        Öte yandan Arnavutköy´de polisten kaçarken ekiplere ateş açılan araçta da Mikail E., Cebrail E. ve Murat E.'nin beraber olduğu, bu 3 şüphelinin Lüleburgaz'a birlikte kaçtığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü! Haberi Görüntüle
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        #Ogün Tekin
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