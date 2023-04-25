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Muğla'da vahşi cinayet! Gelini öldürüp cesedi yaktı

Muğla'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Seydikemer'de yaşanan olayda 72 yaşındaki K. Öğüt, iddiaya göre husumetli olduğu gelini 46 yaşındaki Hatice Öğüt'ü tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı daha sonra gelininin cesedini üzerine saman atarak ateşe verdi

Giriş: 25.04.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Vahşi cinayet! Gelinini öldürüp cesedi yaktı - Haberler
Vahşi cinayet! Gelinini öldürüp cesedi yaktı
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DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, K. Öğüt (72) husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Öğüt'ü yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre ilçede yaşayan K. Öğüt, saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti.

SAMANLARI ÜZERİNE ATIP ATEŞE VERDİ

Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine K. Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi.

Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Öldürülen Öğüt'ün eşiyle zaman zaman arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayın ardından kaçan K. Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt'ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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