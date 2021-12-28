Vahşetten sonra tiktok videosu çekti!

Zeytinburnu’ndan Büyükçekmece’ye misafirliğe gelen Türkistan uyruklu Ensar H. (17) 'laf atma tartışması' yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre, olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U, polis merkezinde çektiklerini iddia ettikleri videoyu sosyal medyaya yükledi.

Videoda Y.B.D’nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti. Ensar H.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ensar H. (17)

Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.