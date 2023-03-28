Vahşet bitmiyor! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

AA'da yer alan habere göre Bereket köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Özer B. (41) ile eşi Canan B. (37) arasında tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre Artvin'in Ardanuç ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Artvin'de eşini tabancayla vurarak öldüren kişi daha sonra kendi hayatına son verdi.

Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.