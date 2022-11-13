Üvey annesine kezzapla saldırdı!

DHA

Adana'da üvey annesi Nazmiye Sisli´ye (43) kezzapla saldırıp, vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan B.A., yakalanıp. Tutuklandı. DHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesinde yaşayan Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Abdulkerim A. ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu B. A.'yı da kendisi büyüttü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2 yıl önce Abdulkerim A.'dan boşandı. Bir süre daha Abdulkerim A. ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli´nin evine taşındı.

KISKIVRAK YAKALANDI B.A., 31 Ekim'de babasından boşanmasını kabullenemediği üvey annesinin yaşadığı eve gitti. B.A., kapıyı açan Nazmiye Sisli´nin üzerine kezzap dökerek, kaçtı. Bu sırada Sisli´nin yanında olan annesi Sevgi Sisli´nin de bacaklarına kezzap döküldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda ciddi yanıklar oluşan Nazmiye Sisli ile annesi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Sevgi Sisli taburcu edilirken, Nazmiye Sisli'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sisli´nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan B.A., yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.