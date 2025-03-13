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        Üsküdar'da Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor hakkında iddianame

        Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh ve Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Bölümü'nde görevli doktor için Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:03
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        Doktora Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi
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        Üsküdar'da bir hastanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden doktora, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh ve Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Bölümü'nde bir odada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

        Soruşturma aşamasında savunması alınan şüpheli doktor Okan Kemal Kaplan, ilaç etkisinde olması nedeniyle yaşanan olayı ve sarf ettiği sözleri hatırlamadığını belirtti.

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaplan'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturucu delil elde edildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        OLAY

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde doktor Okan Kemal Kaplan'ın personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğinin de ihbar edilmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor Kaplan'ı gözaltına almıştı.

        Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

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