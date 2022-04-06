Özdağ: "Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz"

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu programda, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

"HALKIN HER KESİMİNDEN OY ALABİLECEK KİŞİ"

Özdağ şöyle dedi: "Birilerinin küçük siyasi taktiklerle, 'Ya genel başkan seçimi kaybeder, biz de onun yerine oturuz' biçimindeki hesaplarına heba edileyemecek bir durum var. Onun için biz, Zafer Partisi olarak, bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden parlamenter sisteme geçişi yürütebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük.

"BELEDİYE BAŞKANI İŞİNİ YAPSIN' DENEMEZ"

Onun için de Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir. 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın', hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak böyle bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum."