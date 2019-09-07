Sağlık Bakanlığı önemli bir çalışmaya daha imza attı. Bakanlık tarafından yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocukları kapsayan Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi tamamlanarak 81 ile gönderildi.

Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramaları, okul çağını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca görme taramalarının, hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak internet üzerinden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının erişimine açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın bu taramalar ile görmenin normal gelişimini engelleyecek riskleri saptamayı ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tespit etmeyi amaçladığı bildirildi Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek gerekli tedaviye geç kalmadan başlanmış olacak.

Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak.

Tarama, aile hekimi tarafından risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testinin yapılması şeklinde olacak. Tarama sonuçları Aile Hekimliği Bilgi Sistemine kaydedilecek. Çocuklarda pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edilecek ve süreç takip edilecek.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "İl sağlık müdürlüklerimiz; aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, uzmanları programın içeriği ile ilgili olarak bilgilendirecek ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Tarama programı ile elde edilecek göstergeleri izleyerek değerlendirecek ve uygulayıcılara geri bildirim yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.