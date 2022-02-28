Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın kayıpları!

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'ya ait 27 uçak, 26 helikopter ve 146 tank ile 600'e yakın zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.
"DÜŞMANIN MORALİ DÜŞTÜ" İDDİASI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu.
"SİLAH BIRAKMAYA, TESLİM OLMAYA HAZIR OLANLAR VAR"
Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.
UKRAYNA'DA CAN KAYBI SİVİL 352'YE ULAŞTI
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14´ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan 116´sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı ifade edildi.
KİEV, UKRAYNA´NIN KONTROLÜNDE
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev´in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya´nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, "İşgalci askeri sütunlar imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik" denildi.
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