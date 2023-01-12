Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar!

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelik olduğu kimyasal kokuyla ilgili, olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa hapis cezası verirken, İBB mühendisi ve vidanjör sahiplerinden 3 sanığa ise beraat kararı verdi.

Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya vidanjör şoförleri olan tutuksuz sanıklar Cihan Koca ve Ercan Kazan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.