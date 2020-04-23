23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu Türkiye'nin 81 ilinde, evlerin balkonlarında, pencerelerinde yaşandı. Binlerce çocuk İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'HEP BİRLİKTE OKUYACAĞIZ' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASININ ARDINDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU
Bu gece saat 21.00'de Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar tek ses, tek nefes oldu. Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı gür bir sesle söylemesinin ardından alkış tufanı koptu. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı almıştı.
BALKONLARDA YAKILIP SÖNDÜRÜLEN IŞIKLAR GECEYE RENK KATTI
Gerek koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat eden ve gerekse sokağa çıkmayan vatandaşlar balkon ve pencerelerden okuduğu İstiklal Marşı ile 23 Nisan Bayramı'na katkı sundu. Gece 21.00'de balkonlarda yakılan ışıklar geceye ve kutlamalara ayrı bir renk kattı.
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