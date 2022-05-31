Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu açıklandı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu 2021 listesini açıkladı. Listede ilk 2 sırayı TÜPRAŞ ve Ford alırken, Star Rafineri A.Ş. üç basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti.
En büyük 500 kuruluşun toplam satışları yüzde 73.8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. İlk 500'ün toplam ihracatı yüzde 33.9 artışla 85.8 milyar dolar oldu.
İSO 500’ün 2021’de faaliyet kârı yüzde 139 oranında artarak 342 milyar liraya çıktı. Finansman giderleri de yüzde 135 oranında artarak 209 milyar liraya yükseldi. Özkaynaklar yüzde 53 artarak 624 milyar liraya yükselirken, toplam borçlar yüzde 71 büyüdü ve 1,5 trilyon liraya çıktı.
İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Ciner Grubu'ndan Kazan Soda Elektrik Üretim; Eti Soda, Park Cam ve Silopi Elektrik Üretim şirketleri yer aldı.
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