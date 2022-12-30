Sis ve pus etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu