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Türkiye genelinde sis ve pus etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'de bugün yağış beklenmezken, sis ve pus gün boyu etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 30.12.2022 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Türkiye genelinde sis ve pus etkili olacak
Sis ve pus etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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