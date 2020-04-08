HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 117 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının da 812'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı bin 846 oldu.

Bugünkü test sayısı 24 bin 900, vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87, iyileşen sayısı ise 264 olarak kayıtlara geçti.