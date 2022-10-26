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Son Dakika: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı Kimdir, Nereli? Gözaltına Alınan Şebnem Korur Fincancı'nın Eğitimi Ne?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı gözaltına alındı! Şebnem Korur Fincancı kimdir?

TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Yaşanan gözaltı kararının ardından Fincancı'nın hayatı merak konusu oldu. İşte Şebnem Korur Fincancı biyografisi…

Giriş: 26.10.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı gözaltına alındı. Peki Şebnem Korur Fincancı kimdir, kaç yaşında, eğitimi ne? İşte Şebnem Korur Fincancı biyografisi

  • GÖZALTI KARARI!

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK aleyhine söylediği sözler yüzünden gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

    ''ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK''

    Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

  • ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

    Şebnem Korur Fincancı, 21 Mart 1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kadıköy Maarif Koleji'nde lise eğitimi tamamlayan Fincancı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Adli Tıp’ta uzmanlık eğitimi aldı. 1987-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji Lisans Eğitimi aldı. 1992’de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı; 1993-1996 arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türk Ceza Hukuku Derneği kurucu üyelerinden biridir.

  • 1997’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2004’te Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan alındı; 2005’te İdare Mahkemesi ve YÖK kararı ile göreve iade edildi. Ek görev olarak yürüttüğü Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığı görevinden birkaç kez uzaklaştırıldı; kazandığı davalarla göreve geri döndü.

    İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde adli tıp lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yaptı.

    'Barış İçin Akademisyenler'in 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 2019'da İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevinden zorunlu emekli oldu.

    TTB'nin 72. Büyük Kongresi'nde Etkin Demokratik TTB Grubunun seçimi kazanmasıyla TTB Merkez Konsey Başkanı seçildi.

    2009’dan beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) başkanlığını yürütüyor.

    Almanya, İngilizce ve Klasik Yunanca dillerini bilen Fincancı, 2003 senesinden beri Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

  • Uzun yıllardır Türk Tabipler Birliği Başkanı olan Fincancı kariyeri boyunca pek çok kurumda görev aldı. Görev aldığı kurumlardan bazıları ise şunlar;

    Türk Patoloji Derneği

    Forensic Science Society

    International Academy of Legal Medicine

    New York Academy of Sciences

    İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu

    Association de Droit Penale Internationale

    Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu

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