Turizm sezonu yaklaşırken o ili bekleyen tehlike!

AA

Hatay'da çevre dernekleri, kıyıya vuran zehirli denizanaları için acil eylem planı oluşturulmasını istedi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, son dönemde kent kıyılarında denizanalarının görüldüğünü anımsattı.

Bu türlerin zehirli olduğunu, halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğini ve bu yüzden önlem alınması gerektiğini dile getiren Kara, turizm sezonu başlamadan sorunla ilgili acil eylem planı oluşturulması gerektiğini aktardı.

SAMANDAĞ'IN ARDINDAN İSKENDERUN'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, göçmen türü zehirli denizanaları Samandağ kıyılarının ardından İskenderun sahilinde de görülmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı da kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkati çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu kaydetti.

'KESİNLİKLE ELLE TEMAS EDİLMEMELİ'

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Denizanalarının Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geçtiğini belirterek, denizanalarının geçen yıl Lübnan ve İsrail kıyılarında görüldüğünü aktardı. Turan, şunları söyledi:

"Denizlerimizde ekosistemi tehdit ederek balık stoklarını azaltmaktadır. Aynı zamanda halk ve balıkçı sağlığını da tehdit etmektedir. Bu, patlayan bir tür olduğu için bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar balıkçı ağlarını doldurarak günlük avlarını engelliyor. Bu türün altında bulunan saçak yapılarda nematosit dediğimiz zehirli kapsüller bulunmaktadır.

Bunlar insan vücuduna temas ettiği takdirde yıllarca kalabilecek izler bırakabilmekte. Kesinlikle bunlara elle temas edilmemelidir. Temas halinde çok yoğun ağrı oluşturmakta ve bu ağrıyı kaldıramayan insanlarda kalp krizi geçirme riski artmakta. Deriye temas halinde sirke ve deniz kumuyla ilk müdahale yapılabilir. Tatlı suyla kesinlikle müdahale edilmemeli. Bu durum ağrıyı daha da arttırmaktadır."