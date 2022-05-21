Turistlerin parasını çarptılar! Bunlar nasıl taksici!

İstanbul Şişli'de, 15 Mayıs’ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Şişli’de bir AVM’den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen turistler Libya uyruklu Mohammed Mıftah Abudhair ve Özbekistan uyruklu Doston Jalolov ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu.
TURİSTLERİN PARASINI ÇALDILAR
İHA'da yer alan habere göre taksiye binen turistlerle araç hareket etmeden ücret pazarlığına başlayan taksiciler, turistlerin elinden aldıkları paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı.
TAKSİDEN DE İNDİRDİLER
Turistlerin parasını çalan iki taksici, turistleri de istedikleri yere götürmeyerek araçtan indirdi.
Paralarını sayan turistler sayınca eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi. Polis, taksicinin, turistlerin parasını sayarken toplamda 3100 dolar ve 300 Türk Lirasını (TL) 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Plakası belirlenen iki taksici Serkan Yüksek ve Emre Baş isimli şüphelileri polis ekipleri olayın gerçekleştiği AVM’nin önünde gözaltına aldı. Yakalanan iki taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yüksek ve Baş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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