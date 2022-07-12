Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı! 19 yaralı

Tunceli'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Mehmet Balıkçı, kazanın sebebinin bir anlık dikkatsizlik olduğunu söyledi.
Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolu Ağlayan Kayalar mevkinde meydana geldi. Malatya'dan Kurban Bayramı tatili için Karadeniz gezisine giden 44 S 0003 plakalı tur minibüsü, dönüş yolunda sürücüsü Mehmet Balıkçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda kontrollü olarak araç geçişi sağlandı.
"30 YILLIK ŞOFÖRÜM"
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Balıkçı, virajı gördüğünü ancak geç kaldığını belirterek, "Önümde bir ağaç vardı. O ağaca vurunca ağaç kırıldı ve yattı. Sürüklendik ve aşağıda ağaçlara gelince araç düzeldi, lastiklerin üzerine düştü. Kaza sebebi otomatikman dikkatsizlik. 30 yıldır şoförüm. Ama mesele 30 yıllık şoför değil, bir anlık dikkatsizlik. Bütün olay bu" dedi. Jandarma kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Fotoğraf: İHA
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