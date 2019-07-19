Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün ‘drone’ akademisinin bulunduğu noktalar vuruldu.

Bu tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Erbil'in 50 km güneyinde bulunan Mahmur Kampı'nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili oldu.