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        Haberler Dünya Donald Trump ile Ahmed Şara bir araya gelecek | Dış Haberler

        Donald Trump ile Ahmed Şara bir araya gelecek

        ABD Başkanı Donald Trump, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. ABD Başkanı Trump ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik talimat vereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:05
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        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

        Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

        ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

        Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi

        TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞECEK

        Axios muhabiri Barak Ravid'in ayrıntılar hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yarın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Trump'ın Şara ile bir araya geleceğini teyit etti.

        ABD Başkanı Trump "Hepimiz umut etmeliyiz ki yeni Suriye hükümeti istikrarı sağlamada başarılı olsun." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmelerini hatırlatıp Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat vereceğini açıkladı.

        TRUMP'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

        Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump’ı Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Kraliyet Divanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

        ABD Başkanı Trump’ın beraberindeki heyette, çok sayıda ABD’li yetkilinin yanı sıra, küresel iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

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        Karşılama sonrasında iki lider arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ait görüntüler, Suudi Arabistan’ın resmi kanalı El-İhbariye tarafından yayımlandı.

        Kendisine geleneksel Suudi kahvesi ikram edilen Trump, çok sayıda yetkiliyle tokalaştı.

        Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu için hazırlıklar yapıldı

        Suudi Arabistan basını, ABD ve Suudi heyetleri arasında görüşmelerin yapıldığı Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda, Trump ve Bin Selman'ın Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu için hazırlıklar yaptığını aktardı.

        El-İhbariye kanalı, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda siyasi, ekonomik, yatırım ve güvenlik konularının ele alınacağını bildirdi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir

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