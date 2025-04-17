ABD Başkanı Trump: Kimse bizimle yarışamaz

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile olan görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Çin ile bir anlaşma yapacaklarını ifade eden Trump, Çin'le ilgili sorulan soru üzerine "Kimse bizimle yarışamaz." yanıtını verdi.

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Trump, Avrupa ile anlaşma sağlama konusunda ufak problemler olduğunu ifade ederken, Meloni "Eminim ki gümrük vergileri üzerinde anlaşma sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Trump, Avrupa ile ticaret anlaşması yapacaklarını ve bunun 90 günden önce olacağını belirtti. Trump Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma konusunda emin olduğunu ifade ederken, ticaret anlaşmalarının âdil olacağını ve bu konuda acele etmediklerini dile getirdi.

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Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 20 vergi uygulayacaklarını ilan etmiş ve daha sonra verdiği kararla uygulamayı 90 gün ertelemişti.

ABD Başkanı Trump daha sonra basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya'ya değindi. Rusya'nın ateşkese yönelik tavrına ilişkin soruya yanıt veren Trump, çok yakında Rusya'dan bir cevap alacaklarını ifade etti.

Trump İran'la ilgili ise saldırıyı engellediğine ilişkin iddiaya yanıt olarak "Saldırıyı engelledim diyemem ancak bu konuda acele etmiyorum." şeklinde konuştu.

New York Times'ta çıkan bir haberde, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırısını engellediği iddia edilmişti. Trump diğer yandan, son zamanlarda sıklıkla üzerinde durduğu faizler konusunda açıklamada bulundu. ABD Başkanı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerde bulunarak, faizleri düşürmesi gerektiğini ifade etti. ÇİN'E YÖNELİK VERGİLER BAZI KALEMLERDE YÜZDE 245 OLDU Beyaz Saray'ın dün yayımladığı bilgi notunda, Çin'in misilleme tarifeleri sonucunda bu ülkeden yapılan ithalatın yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya olduğuna dair bir ifadenin yer alması bazı kafa karışıklıklarına yol açmıştı. AA muhabirine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan tarife oranlarına açıklık getirdi. Yetkili, yüzde 125 oranındaki karşılıklı tarifelere, yüzde 20 oranındaki fentanil tarifeleri ve 301. Madde kapsamındaki tarifelerin dahil edildiğini, bu gümrük vergisi oranlarının da ürününe göre yüzde 7,5 ile yüzde 100 arasında değiştiğini belirtti. Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi ürünlerin 301. Madde kapsamında yüzde 100 gümrük vergisine tabi olduğunu kaydeden yetkili, bu ürünlere aynı zamanda fentanil tarifesi ve karşılıklı tarifelerin de uygulandığını, böylece toplam gümrük vergisi oranının yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.