Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Çin'le anlaşmak isterim | Dış Haberler

        Trump: Çin'le anlaşmak isterim

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ilgili yeni bir açıklamada bulunarak "Çin'le anlaşmaktan memnun olurum. Nihayetinde iki ülke için de iyi olacak bir şey olacağını düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Çin'le anlaşmak isterim
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını savunarak, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin gündemi değerlendirdi.

        Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yaktı.

        Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı.

        Uluslararası ticaret üzerinden ABD'nin Çin'e çok ciddi oranlarda dış açık verdiğini ve bunun sürdürülemez noktalara geldiğini belirten ABD Başkanı, "Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz." dedi.

        Şi'ye büyük saygı duyuyorum

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Trump, Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını verdi.

        Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

        Misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya çok yakın olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Trump, "Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz." dedi.

        Trump, bir soru üzerine Avrupa Birliği'ni (AB) gümrük müzakerelerinde bir blok olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bize çok sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar ama sonra Çin'e yaptıklarımızı görünce geri çekilmeye karar verdiler." ifadelerini kullandı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini istiyoruz

        Öte yandan Trump, kabine toplantısında, bir soru üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

        ABD Başkanı, "Biz bu savaşı gerçekten durdurmak istiyoruz. Haftada 2 bin 500 veya daha fazla genç insan hayatını kaybediyor. Onlar Rus ve Ukraynalı, Amerikalı değiller ama onlar insan. Biz bunu durdurabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydediyoruz." diye konuştu.

        "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik"

        Diğer yandan Trump, Panama Kanalı'nı geri alabilmek ve bölgede kontrolü sağlayabilmek için bu ülkeye asker gönderdiklerini ifade etti.

        Trump, "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi şekilde kontrol altında." dedi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de konuyla ilgili, "Panama Kanalı'nı geri alıyoruz. Çin'in kanal üzerinde çok fazla etkisi var. Bizce Panama da Çin'in oradan çıkmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Hegseth, Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırmaya yönelik iki yeni anlaşma imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Habertürk Anasayfa