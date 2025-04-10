Trump: Çin'le anlaşmak isterim

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını savunarak, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin gündemi değerlendirdi.

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Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yaktı.

Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı.

Uluslararası ticaret üzerinden ABD'nin Çin'e çok ciddi oranlarda dış açık verdiğini ve bunun sürdürülemez noktalara geldiğini belirten ABD Başkanı, "Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz." dedi.

Şi'ye büyük saygı duyuyorum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Trump, Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını verdi.

Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu. Misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya çok yakın olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Trump, "Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz." dedi. Trump, bir soru üzerine Avrupa Birliği'ni (AB) gümrük müzakerelerinde bir blok olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bize çok sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar ama sonra Çin'e yaptıklarımızı görünce geri çekilmeye karar verdiler." ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini istiyoruz Öte yandan Trump, kabine toplantısında, bir soru üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. ABD Başkanı, "Biz bu savaşı gerçekten durdurmak istiyoruz. Haftada 2 bin 500 veya daha fazla genç insan hayatını kaybediyor. Onlar Rus ve Ukraynalı, Amerikalı değiller ama onlar insan. Biz bunu durdurabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydediyoruz." diye konuştu.

"Panama'ya çok sayıda asker gönderdik" Diğer yandan Trump, Panama Kanalı'nı geri alabilmek ve bölgede kontrolü sağlayabilmek için bu ülkeye asker gönderdiklerini ifade etti. Trump, "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi şekilde kontrol altında." dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de konuyla ilgili, "Panama Kanalı'nı geri alıyoruz. Çin'in kanal üzerinde çok fazla etkisi var. Bizce Panama da Çin'in oradan çıkmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu. Hegseth, Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırmaya yönelik iki yeni anlaşma imzaladıklarını da sözlerine ekledi.