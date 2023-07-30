Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta sahada 8 numaraya bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar uzun süredir Leandro Paredes için beklemedeydi. Galatasaray, Leando Paredes konusundaki kararını verirken yerli rotasyonu için de harekete geçti
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Galatasaray, transfer gündeminde bulunan Leandro Paredes ile ilgili kararını verdi.
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L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes'i daha fazla beklememe ve diğer alternatiflere yönelme kararı aldı.
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Galatasaray'da transfer döneminin yıldızı Erden Timur konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. O alternatiflerden gelecek cevaba göre hareket edecek"
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Paredes transferinden vazgeçen Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmaya da çok yaklaştı.
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"FRED TEKLİFİ KABUL ETTİ!"
Diğer yandan İngiltere Premier League'de Manchester United forması giyen Fred, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
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Sky Sports'un haberine göre, gelecek sezon kırmızı şeytanlarda Teknik Direktör Erik Ten Hag'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı orta saha Fred ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Transferde Avrupa'dan ve Premier League'den de birçok talibi bulunan futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullanırken, transferin bitmesi için kulüpler arasında anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.
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Manchester United yönetimi sözleşmesinin son yılına giren Fred'den makul bir bonservis bedeli beklerken, ilerleyen günlerde transferin tamamlanması bekleniyor.
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30 yaşındaki yıldız oyuncu 2018-19 sezonunda ManU'ya 59 milyon Euro'ya katılırken bu süreçte çıktığı 213 maçta takımına 23 gol 19 asistlik katkı sağladı.
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ORTA SAHAYA 'YERLİ' TAKVİYESİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle bazı bölgelere Türk oyuncu takviyesi yapılacak.
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Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.
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Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.
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30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.
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GÜNAY'DA PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.
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Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.
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Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.
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İki kulüp kiralık oyuncular konusunda da el sıkışırsa, Günay Güvenç'in transferi resmiyet kazanacak.