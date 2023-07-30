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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı! Fred ile anlaşma tamam! Kerem Demirbay'da son durum... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı!

        Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta sahada 8 numaraya bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar uzun süredir Leandro Paredes için beklemedeydi. Galatasaray, Leando Paredes konusundaki kararını verirken yerli rotasyonu için de harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 09:31
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          Galatasaray, transfer gündeminde bulunan Leandro Paredes ile ilgili kararını verdi.

        • 2

          L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes'i daha fazla beklememe ve diğer alternatiflere yönelme kararı aldı.

        • 3

          Galatasaray'da transfer döneminin yıldızı Erden Timur konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

          "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. O alternatiflerden gelecek cevaba göre hareket edecek"

        • 4

          Paredes transferinden vazgeçen Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmaya da çok yaklaştı.

        • 5

          "FRED TEKLİFİ KABUL ETTİ!"

          Diğer yandan İngiltere Premier League'de Manchester United forması giyen Fred, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

        • 6

          Sky Sports'un haberine göre, gelecek sezon kırmızı şeytanlarda Teknik Direktör Erik Ten Hag'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı orta saha Fred ile her konuda anlaşmaya vardı.

        • 7

          Transferde Avrupa'dan ve Premier League'den de birçok talibi bulunan futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullanırken, transferin bitmesi için kulüpler arasında anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

        • 8

          Manchester United yönetimi sözleşmesinin son yılına giren Fred'den makul bir bonservis bedeli beklerken, ilerleyen günlerde transferin tamamlanması bekleniyor.

        • 9

          30 yaşındaki yıldız oyuncu 2018-19 sezonunda ManU'ya 59 milyon Euro'ya katılırken bu süreçte çıktığı 213 maçta takımına 23 gol 19 asistlik katkı sağladı.

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          ORTA SAHAYA 'YERLİ' TAKVİYESİ

          Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle bazı bölgelere Türk oyuncu takviyesi yapılacak.

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          Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.

        • 12

          Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

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          30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.

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          GÜNAY'DA PÜRÜZLER GİDERİLDİ

          Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.

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          Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.

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          Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.

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          İki kulüp kiralık oyuncular konusunda da el sıkışırsa, Günay Güvenç'in transferi resmiyet kazanacak.

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