Fransızlar, Yunus Akgün transferini duyurdu:
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Zalgiris ile berabere kalırken mücadeleye 11'de çıkan ve varlık gösteremeyen Yunus Akgün'ün transferini Fransa basını duyurdu!
- 1
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Mustafa Muhammed'in ardından Nantes'a transfer olan ikinci sarı-kırmızılı oyuncu olabilir.
- 2
"GİTMEK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME SÖYLEDİ!"
Foot Mercato'da yer alan haberde, Fransız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
- 3
Nantes'ın, Yunus Akgün transferinde önemli mesafe aldığı kaydedildi.
-
- 4
Yunus'un da Fransız ekibinden gelen ilgiye sıcak baktığı ve Galatasaray yönetimine transfer kararını bildirdiği öne sürüldü.
- 5
Galatasaray'ın Nantes'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu kaydedildi.
- 6
Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi.
-
- 7
MUSTAFA MUHAMMED'İ ALDILAR
Nantes, geçen sezon Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamış, sezonun sona ermesinin ardından Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmıştı.
- 8
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
- 9