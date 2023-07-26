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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu, Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor - Galatasaray Haberleri

        Fransızlar, Yunus Akgün transferini duyurdu:

        Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Zalgiris ile berabere kalırken mücadeleye 11'de çıkan ve varlık gösteremeyen Yunus Akgün'ün transferini Fransa basını duyurdu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 20:39
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          Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Mustafa Muhammed'in ardından Nantes'a transfer olan ikinci sarı-kırmızılı oyuncu olabilir.

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          "GİTMEK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME SÖYLEDİ!"

          Foot Mercato'da yer alan haberde, Fransız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

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          Nantes'ın, Yunus Akgün transferinde önemli mesafe aldığı kaydedildi.

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          Yunus'un da Fransız ekibinden gelen ilgiye sıcak baktığı ve Galatasaray yönetimine transfer kararını bildirdiği öne sürüldü.

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          Galatasaray'ın Nantes'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu kaydedildi.

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          Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi.

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          MUSTAFA MUHAMMED'İ ALDILAR

          Nantes, geçen sezon Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamış, sezonun sona ermesinin ardından Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmıştı.

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          YUNUS AKGÜN KİMDİR?

          Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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