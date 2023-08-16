Galatasaraylı Morutan Ankaragücü ile anlaştı
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ın Ankaragücü'ne kiralanacağı öğrenildi.
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Galatasaray'ın yeni sezon kadro yapılanmasında yer almayan Olimpiu Morutan takımdan ayrılıyor.
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Rumen futbolcunun Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne kiralanacağı öğrenildi.
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24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkent ekibiyle her konuda anlaşmaya varırken, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın onayı bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'da 36 maça çıkan Morutan 6 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
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Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.