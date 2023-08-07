Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi... Galatasaray'dan Tete bombası! Prensip anlaşmasına varıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Tete bombası! Prensip anlaşmasına varıldı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 07.08.2023 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu yaz yaptığı flaş transferlere bir yenisini aha eklemeye hazırlanıyor.

        Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        BONSERVİSİNİ ALIRSA İMZAYI ATACAK

        Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararı göz önünde bulundurularak oyuncunun bonservisini kulübünden alması söz konusu. Hukuki bir engel çıkmadığı takdirde Tete Galatasaray forması giyecek.

        REKLAM

        FENERBAHÇE VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

        Öte yandan Tete ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Tete transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son dönemde kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Habertürk Anasayfa