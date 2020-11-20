Telefonla konuşan motosikletliyi uyardı! Sonrası korkunç!

Gaziantep’in 75’inci Yıl Mahallesi’nde, 26 Ekim günü aracıyla trafikte seyir halindeyken kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyaran Ali Bayram Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına uğradı. Biri bebek olan 2 çocuğunun önünde 3 kişinin saldırısına maruz kalan Hakabakan’ın darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.
"CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI GEREKİYOR"
İHA'da yer alan habere göre Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olurken, zanlılar bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
Kendisini darp edenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Hakabakan, şikayetten vazgeçmesi için kendisini darp edenlerin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor” dedi.
DARP ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliyi uyaran Hakabakan, küfür edilmesi üzerine ileride durarak bekleyen motosikletlinin yanına aracıyla gelip duruyor. Araçtan inen Hakabakan, motosiklet sürücüsüyle tartışıp aracına geri dönerken motosiklet sürücüsü, Hakabakan’ın yüzüne yumruk atıyor.
KAFASINI YERE VURUYOR
Motosikletli yumruğun etkisiyle düşen Hakabakan’ı yerde tekmeleyerek öldüresiye darp ederken arkadan koşarak gelen motosikletlinin bir yakını ise Hakabakan’ı ayaklarından tutup havaya kaldırdıktan sonra kafasını yere vuruyor. Çevreden gelenlerin Hakabakan’ı darp edilmesini engelleme çabaları sonuçsuz kalırken Hakabakan arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu defa motosiklet sürücüsü aracın camından Hakabakan’a yumruk atmaya devam ediyor.
"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM' DEDİM"
Aracıyla seyir halindeyken karşı taraftan gelen motosikletliye ‘Ne yapıyorsun arabanın altına mı gireceksin’ demesi üzerine sürücünün kendisine küfür ettiğini belirten Hakabakan, motosikletliyi aracına çok yakın geçtiği için uyardığını söyledi. Sürücünün motoru kasksız kullandığını aktaran Hakabakan, “İlerde durduğunda onuna yanına gittim. Ona ‘Ben seni Allaha havale ediyorum’ dedim. Yanından ayrılacağım esnada bana saldırdı.
"ARABAMA DA ZARAR VERDİLER"
Onun arkasından da akrabaları arabayla geliyormuş. Ben arabaya bineceğim sırada gelip bana saldırdı. Arkadan da bana saldıran kişinin bir yakını beni kaldırıp yere vurdu. O ara kafam çok pis bir şekilde yere değdi. Kafam çok fena şişti. Acayip bir şekilde darp ettiler. Arabama da baya bir zarar verdiler. Telefonum kırıldı. Param gitti. Flaş belleğim vardı. O da darp esnasında kayboldu” diyerek yaşananları anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!