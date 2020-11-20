Telefonla konuşan motosikletliyi uyardı! Sonrası korkunç!

İHA

Gaziantep’in 75’inci Yıl Mahallesi’nde, 26 Ekim günü aracıyla trafikte seyir halindeyken kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyaran Ali Bayram Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına uğradı. Biri bebek olan 2 çocuğunun önünde 3 kişinin saldırısına maruz kalan Hakabakan’ın darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

"CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI GEREKİYOR"

İHA'da yer alan habere göre Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olurken, zanlılar bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kendisini darp edenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Hakabakan, şikayetten vazgeçmesi için kendisini darp edenlerin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor” dedi.

DARP ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliyi uyaran Hakabakan, küfür edilmesi üzerine ileride durarak bekleyen motosikletlinin yanına aracıyla gelip duruyor. Araçtan inen Hakabakan, motosiklet sürücüsüyle tartışıp aracına geri dönerken motosiklet sürücüsü, Hakabakan’ın yüzüne yumruk atıyor.

KAFASINI YERE VURUYOR

Motosikletli yumruğun etkisiyle düşen Hakabakan’ı yerde tekmeleyerek öldüresiye darp ederken arkadan koşarak gelen motosikletlinin bir yakını ise Hakabakan’ı ayaklarından tutup havaya kaldırdıktan sonra kafasını yere vuruyor. Çevreden gelenlerin Hakabakan’ı darp edilmesini engelleme çabaları sonuçsuz kalırken Hakabakan arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu defa motosiklet sürücüsü aracın camından Hakabakan’a yumruk atmaya devam ediyor.

"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM' DEDİM"

Aracıyla seyir halindeyken karşı taraftan gelen motosikletliye ‘Ne yapıyorsun arabanın altına mı gireceksin’ demesi üzerine sürücünün kendisine küfür ettiğini belirten Hakabakan, motosikletliyi aracına çok yakın geçtiği için uyardığını söyledi. Sürücünün motoru kasksız kullandığını aktaran Hakabakan, “İlerde durduğunda onuna yanına gittim. Ona ‘Ben seni Allaha havale ediyorum’ dedim. Yanından ayrılacağım esnada bana saldırdı.

"ARABAMA DA ZARAR VERDİLER"

Onun arkasından da akrabaları arabayla geliyormuş. Ben arabaya bineceğim sırada gelip bana saldırdı. Arkadan da bana saldıran kişinin bir yakını beni kaldırıp yere vurdu. O ara kafam çok pis bir şekilde yere değdi. Kafam çok fena şişti. Acayip bir şekilde darp ettiler. Arabama da baya bir zarar verdiler. Telefonum kırıldı. Param gitti. Flaş belleğim vardı. O da darp esnasında kayboldu” diyerek yaşananları anlattı.