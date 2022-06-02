Toz bulutları 4 ilde etkili oldu

Türkiye'nin üç ilinde toz bulutu etkisini sürdürdü. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dört ilde etkili oldu.
ADIYAMAN
Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi. Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.
ŞANLIURFA
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa´nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
HATAY
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor. İskenderun'da Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altına girdi.
öğleden sonra başlayan toz bulutu havanın kırmızımsı renkte kararmasına neden olurken İskenderun merkezde ve körfezde etkisini artırıyor.
GAZİANTEP
Gaziantep kent merkezi olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu. İslahiye'de etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkilerken, kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.Metroloji Bölge Müdürlüğü de toz taşınması konusunda vatandaşları uyardı.
İRAN'IN İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin İran'da kum ve toz fırtınası ile hava kirliliğine neden olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 15. Taraflar Konferansı'nda (COP15) kanıtlarıyla ortaya koydu.
COP15, Fildişi Sahili'nde "Kara. Hayat. Miras: Kıtlıktan refaha" temasıyla 9-20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı konferansa, Türkiye adına katılan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.
Taş, Türkiye'nin, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi EK-IV (Kuzey Akdeniz) Ülkeleri 2020-2022 dönem başkanlığı görevini yürüttüğünü, konferansta, Başkanlar Zirvesi ve "Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantıları"nın gerçekleştirildiğini belirtti.
Konferansta 143 ülkeden 3 bini yerel katılımcı olmak üzere toplamda 7 bin katılımcının yer aldığını belirten Taş, "COP15'te ülkemizin görüşleri dile getirildi, genel rapor, bölgesel grup çalışma sonuç raporları sunuldu." diye konuştu.
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