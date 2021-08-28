Tokyo Paralimpik'te 3 madalya daha!

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Tokyo Paralimpik'te, sporcularımızın başarısı devam ediyor. Bugün yapılan müsabakalarda sporcularımız 3 madalya daha elde etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk ve masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

Kadınlar judo 57 kiloda ise Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı. Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yi altın skor bölümünde ıppon puanı ile mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.