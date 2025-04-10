Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Ağırel ve Soykan hakkında tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

REKLAM advertisement1

NE OLMUŞTU?

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve başkaca şirketlerinin yöneticileri geçtiğimiz günlerde “7258 sayılı yasaya muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”suçlarından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; bu soruşturmanın şüphelileri Flash TV’nin satın alınması konusunda mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdü.

Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın kendilerini tehdit ettikleri ve şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, Soykan ve Ağırel hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.