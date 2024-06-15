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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: THY, "Baruthane Pilavcısı" Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak | Son dakika haberleri

        THY, "Baruthane Pilavcısı" Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak

        Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca uçak bileti satmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:40
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        THY'den "Baruthane Pilavcısı"na bilet yok
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        Edinilen bilgiye göre, "Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi.

        Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

        "ŞIRDANCI MEHMET" İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI

        "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.

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