Thodex vurgununda dikkat çeken açıklama!

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Son dakika haberler... Thodex avukatından açıklama: "Mağdurların zararları ödenmeye başlandı"
Son dakika haberlerine göre Thodex vurgununda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer’in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların zararlarını 2 hafta içerisinde gidermek istediklerini söyledi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan mağdurların avukatlarından Sinan Keskin de, süreci firari Özer'in ailesinin başlattığını söyledi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
DHA'nın haberine göre Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, "MASAK raporlarını bekliyorduk, MASAK raporları geldi. MASAK raporları kapsamında da zararları gidermeye başladık" dedi.
"373 MAĞDURUN ZARARINI GİDERDİK"
Avukat Erarslan, "Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır. Risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda da sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil de bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden de mağdurların zararının karşılanması gerektiğini başından beri bu şekilde uzlaşmaya vardık fakat MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları doğrultusunda da yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 tane mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekontlar tarafımdan vekaleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"2 HAFTA İÇERİSİNDE BÜTÜN ZARARLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"
Erarslan, şöyle devam etti: "Zararları olan, zararı olduğunu ve mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor, soruşturma da gizli olduğu için daha fazla da bilgi veremiyorum yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var, biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde sıra sıra zararlar giderilmeye başlanacak."
"8 KİŞİYE 2 MİLYON TL GÖNDERİLDİ"
Öte yandan müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.
"UZLAŞMAYA KONU ZARAR MİKTARI YATIRILDI"
Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.
"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇELERİNİ VERDİK"
Keskin şöyle devam etti: "Şu anda gelinen aşama itibariyle birçok müvekkilimize ulaşmaya çalışıyoruz telefonlarla. Zamansal anlamda tabi bir kısıtlılık söz konusu, birçok müvekkilimiz olduğu için tek tek onları arıyoruz. Bu yeni gelişmeden onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir kısım müvekkillerimiz bu uzlaşma kapsamında zararlarının giderilmesini kabul ettiler. Biz de demin anlattığım gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetten vazgeçme dilekçelerini verdik. Tabi uzlaşma kapsamında zararları giderilen müvekkiller yakınlarına da bunları aktardılar. Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekaleten çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor"
"HİÇ TAHSİL EDİLEMEZ DİYE BAKILAN BİR DOSYA"
Avukat Keskin, "Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibariyle. Burada tahsilatları şuanda yapmış bulunuyoruz. Tabi ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabi ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabi bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
"SÜRECİ AİLESİ BAŞLATTI"
Habertürk'e açıklamalarda bulunan Avukat Sinan Keskin, süreci firari Özer'in ailesinin başlattığını söyledi.
Keskin, "Süreci firari Özer'in ailesi başlattı. Ailenin avukatı bizimle iletişime geçti. Tabi firari Özer'in bu miktarları göndermesi mümkün değil. Çünkü Interpol tarafından aranıyor. Burada ailenin avukatı üzerinden süreç işliyor. Süreç çarşamba günü başladı. Henüz çok yeni. Mağdurlar zararları karşılandıkça şikayetlerinden vazgeçecekler. Binlerce mağdur söz konusu" dedi.
ÖZER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir" dedi.
Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk" ifadelerini kullandı.
"PARANIN YATIRILDIĞINI TEYİT ETTİKTEN SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİYORLAR"
Avukat Sinan Keskin, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Biz burada özellikle şuna dikkat ediyoruz; bu uzlaştırma kapsamında anlaşılan miktarın banka hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol ediyoruz. Teyidini alıyoruz, para yatırıldıktan sonra şikayetten vazgeçme dilekçelerini savcılık makamına sunuyoruz" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'YE GELİP YARGILANMAK İSTİYOR OLABİLİR"
Ceza ve Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger ise gelişmeyle ilgili şunları kaydetti:
"Bu gelişmeye göre demek ki fail Türkiye'ye gelip yargılanmak ve bu konuda etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor olabilir. Yani cezada indirime gidilmesini istiyor olabilir. Bu da gayet makul."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Thodex vurgununda dikkat çeken açıklama! Ailenin avukatı ne dedi? - Güncel Haberler/son-dakika-thodex-vurgununda-dikkat-ceken-aciklama-3375046
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