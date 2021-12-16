Mafyanın evlerinde kalıyor iddiası! 8 aydır iz yok!

Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer’in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk’ta olduğu yönünde.
20 NİSAN'DA YURT DIŞINA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan’dan bugüne Özer’in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.
ARNAVUTLUK MAFYASINA REHİN DÜŞTÜ
Polis, Özer’in, Thodex mağdurlarından topladığı milyonlarca doları kendisini saklanmaları için Arnavutluk'taki mafyaya rehin bıraktığı ihtimali üzerinde duruyor. Özer’in aylardır yakalanamamasında, Arnavutluk mafyasının etkisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
ARNAVUTLUK POLİSİ ARAŞTIRIYOR
Özer’in bugüne kadar Arnavutluk’tan çıktığına ilişkin herhangi bir tespit olmadığı belirtildi. Arnavutluk polisinin Faruk Fatih Özer’in yakalanması için titiz ve kararlı çalışmalar yürüttüğü, saklandığı yerin belirlenmesi için ihbarlar dışında polis muhbirlerinden de yararlanıldığı kaydedildi.
MAFYAYA AİT EVLERDE KALIYOR
Thodex’in firarı patronu Faruk Fatih Özer’in akıllı cep telefonu yerine eski tip telefon kullanarak sürekli değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Özer'in, polisin kaldığı otele yaptığı baskından sonra mafyaya ait evlerde kaldığı iddia edildi.
MİLYONLARCA DOLARLA KAÇTI
Özer’in 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini alarak iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtığı belirlenmişti. Özer’in kaçmadan önce hazırlıklarını yaptığı ve yanına yüklü miktarda para aldığı değerlendirildi. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı.
BU ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPMADI İDDİASI
Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Özer'in Arnavutluk'a gittikten sonra bu ülkeden çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.
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