Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası statüsüyle ilgili değişiklikleri açıkladı. Türkiye Kupası ilk turdan finale kadar tek maç üzerinden oynanacak. Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne, ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
AVRUPA KUPALARINA KATILIM STATÜSÜ
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarına katılım statüsünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu'nun, bugün yaptığı toplantı sonrası 2020-2021 Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası Talimat'ı açıklandı.
Süper Lig'i 1. ve 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne, Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-22 sezonunda düzenlenmesi planlanıyor.
TFF'den yapılan, Avrupa katılımı ile ilgili olan açıklama şu şekilde:
"2020-2021 sezonu sonunda uluslararası müsabakalara katılım bu maddede yer alan usul çerçevesinde sağlanır. 2020-2021 Sezonu sonunda;
a) Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
b) Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
c) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım olur.
d) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
e) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak
kazanırsa,
a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım olur.
b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım olur.
b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım olur.
b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım olur.
b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
UEFA’nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.
Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır."
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