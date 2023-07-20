REKLAM advertisement1

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.

İKİ KARDEŞİ DE PKK YÖNETİMİNDE

Zafer Samancı'nın haberine göre Güllüşan Kandemir' in iki kardeşi de PKK yönetimindeydi. Buna göre bir kardeşinin PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan olduğu, diğer kardeşinin ise "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan" ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenildi.

Uzun zamandır takipte olan zanlının kentin Ereğli ilçesinde olduğunu tespit edildi. Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. EVİNDE ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, teröristlerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.