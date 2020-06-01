Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı, 1 şüphelinin karantina süreci devam ediyor.

8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ SERBEST KALDI

İHA'da yer alan habere göre Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 25 Mayıs - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; toplam 8 şüpheli gözaltına alınmış; 7 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüphelinin karantina süreci devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.