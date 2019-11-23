Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 20'yi aşkın ise yaralandığı açıklandı.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

EKMEK SIRASINDAKİLER HEDEF ALINDI

Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği kaydedildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'dali terör saldırısına Twitter'dan tepki gösterdi. Bakanlığın tweet'inde, "DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı..." ifadeleri yer aldı.

YARDIM KONVOYU

Patlamanın ardından sınırın Türkiye tarafından bölgeye tıbbi malzeme, malzeme, gıda ve kıyafet yardımlarından oluşan 30 araçlık yardım konvoyu gönderildi.

AFAD idaresindeki 30 tır, kamyon ve minibüslerden oluşan yardım konvoyu Akçakale sınır kapısından Tel Abyad sınır kapısına hareket etti.