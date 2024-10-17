MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.

Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.

Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.