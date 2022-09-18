Son dakika... Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Ada yetkilileri, Tayvan'ın güneyinde bulunan az nüfuslu bölgede yaşanan depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. Depremin ardından ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.