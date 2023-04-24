Tartıştığı dini nikahlı kocasını bacaklarından vurdu!

AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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