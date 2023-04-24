Tartıştığı dini nikahlı kocasını bacaklarından vurdu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dini nikahlı eşini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BACAKLARINDAN VURULDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin tabancayla ateş ettiği A.A. bacaklarından yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.