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Kocaeli'de yaşandı! Tartıştığı dini nikahlı kocasını bacaklarından vurdu

Kocaeli'de sabah saatlerinde bir kadın, tartıştığı dini nikahlı kocasını silahla yaraladı. Feci olayda bacaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 24.04.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli'de tartıştığı kocasını bacaklarından vurdu!
Tartıştığı dini nikahlı kocasını bacaklarından vurdu!
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dini nikahlı eşini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BACAKLARINDAN VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin tabancayla ateş ettiği A.A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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