Salgın verilerini ilk kez açıkladılar!

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini ilk defa açıkladı.

Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Hassan, televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Hassan, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 470 milyon dolarlık aşı alacaklarını açıklayan Hassan, Tanzanya'nın COVAX programına da dahil olacağını sözlerine ekledi.

Hassan, salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'taki ani ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.