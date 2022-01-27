Tanımadığı 3 kişiye el salladı! Dehşeti yaşadı!

DHA

Bursa'da, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi.

TANIMADIĞI KİŞİLERE EL SALLADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Muhammet Karabulut, iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı. Bu kişilerle Karabulut arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Karabulut göğsünden bıçaklandı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karabulut´un ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavga dönüştüğünü söyledi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.