Taksiyle takip etti, kurşun yağdırdı

İHA

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir genç, tartıştığı şahsı taksiyle kovalayıp tabancayla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ocak günü saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan kente gelen Yusuf Onur E. (28), ara sokakta karşılaştığı taksici ve içindeki yolcu ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

TAKSİCİYLE PEŞİNE DÜŞÜP, ATEŞ AÇTI

Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Yunus Onur E. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, yolcu da taksiciyle birlikte peşine düştü. Şahsı bir süre takip eden taksideki genç, caddede yolu keserek yeniden araçtan indi. Şahıs, manevra yaparak ara sokağa giren Yunus Onur E.'nin aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Yunus Onur E.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS SİLAHLI GENCİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde 4 kurşun girişi olduğunu tespit etti. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle ağustos ayında yakalanıp tutuklanan ve aralık ayında cezaevinden çıkan Doğan B. (18) olduğunu belirledi.

Çeşitli suçlardan 50 kaydının olduğu saptanan ve Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı.