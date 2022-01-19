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Taciz sanığına adliye çıkışı infaz!

Son dakika haberine göre Kayseri'de, Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan (35), tedaviye alındığı hastanede öldü. İ.A.´nın emniyetteki sorgusu ise sürüyor

19.01.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kayseri'de taciz sanığına adliye çıkışında infaz! - Günün Haberleri
Taciz sanığına adliye çıkışı infaz!
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DHA

Kayseri'de, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde kan donduran bir olay meydana geldi.

TACİZDEN 2.5 YILA MAHKUM EDİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADININ EŞİ KURŞUN YAĞDIRDI

Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.´nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

VURULAN ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.´nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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