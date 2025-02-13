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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Taciz ateşinde yaralanan asker şehit oldu

        Taciz ateşinde yaralanan asker şehit oldu

        MSB: Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 07 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Osman Oktay, Gaziantep ŞH'de yoğun bakım servisinde müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:15
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        Taciz ateşinde yaralanan asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

        MSB'den yapılan açıklamada, Oktay'ın 7 Şubat 2025'te Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralandığı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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